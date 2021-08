Susanne Moroff ist die neue Neu-Ulmer Stadtkämmerin

Die Stadt Neu-Ulm hat eine neue Stadtkämmerin: Susanne Moroff wurde an ihrem ersten Arbeitstag in der Neu-Ulmer Verwaltung am vergangenen Montag, 2. August von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger als Dezernentin im Rathaus willkommen geheißen.

Die 55 Jahre alte Moroff folgt Stadtkämmerer und Dezernatsleiter Berthold Stier nach, dessen Amtszeit am 31. Juli 2021 endete. Susanne Moroff wechselte von Fürstenfeldbruck nach Neu-Ulm. Hier leitete sie die Finanzverwaltung.

In Neu-Ulm zeichnet sie als Leiterin des Dezernats „Finanzen Immobilienmanagement und Wirtschaft“ neben der Stadtkämmerei auch noch für die Wirtschaftsförderung, das Immobilienmanagement, die Stadtkasse, die Abteilung Steuern, Abgaben und Beiträge, die Hallenbetriebe und den Stadtentwicklungsverband verantwortlich. Ab dem 1. November 2021 ist sie auch berufsmäßige Stadträtin.