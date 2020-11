SUV fährt in Passanten – Zwei Tote in Frankfurt

In Frankfurt ist ein SUV-Fahrer am Nachmittag in mehrere Fußgänger und einen Radler gefahren, dabei kamen zwei Personen ums Leben. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Ostend, der Fahrer eines BMW der X-Reihe war in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Dabei wurden drei auf dem Bürgersteig befindliche Personen schwer verletzt sowie ein Fahrradkurier.

Krankenwagen, über dts Nachrichtenagentur

Ein 62-jähriger Fußgänger sowie der bislang unbekannte Radler erlagen später ihren Verletzungen. Die Personalien des BMW-Fahrers sind unbekannt, ebenfalls, wie viele Insassen sich zum Unfallzeitpunkt in dem Wagen befanden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.