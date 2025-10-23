Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
SUV rollt führerlos in Gleisbereich am S-Bahnhof Feldafing – Ermittlungen laufen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SUV rollt führerlos in Gleisbereich am S-Bahnhof Feldafing – Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagmorgen, den 23. Oktober, ereignete sich am S-Bahnhalt Feldafing ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Ein kleiner Geländewagen rollte ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich, verletzt wurde dabei niemand.

Unbemanntes Fahrzeug verursacht Schäden

Laut Polizeiangaben parkte ein Mitarbeiter einer lokalen Autowerkstatt gegen 8 Uhr einen schwarzen SUV auf dem Parkplatz des S-Bahnhalts Feldafing. Kurz danach begann das Fahrzeug, unbemannt in Richtung der Gleise zu rollen. Es überfuhr die Bahnsteigkante und blieb letztendlich mit seinen Vorderreifen im Gleis stecken, wobei es Schäden am Bahnsteig verursachte.

Rasche Bergung und Ermittlungen

Die Feuerwehr konnte den SUV schnell bergen. Während der behördlichen Maßnahmen war der Zugverkehr auf den betroffenen Gleisen gesperrt. Seit 10:30 Uhr läuft der Betrieb wieder normal. Die Ursache des Vorfalls sowie der Fahrzeughalter sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Aufgrund von laufenden Reparaturen halten Züge in Richtung Tutzing derzeit nicht am Bahnsteig 1.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies

0
Am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim. Eine 21-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ die Fahrbahn. Der PKW überschlug sich daraufhin mehrfach, wie unabhängige Zeugen berichteten.

Neueste Artikel