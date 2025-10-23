SUV rollt führerlos in Gleisbereich am S-Bahnhof Feldafing – Ermittlungen laufen

Am Donnerstagmorgen, den 23. Oktober, ereignete sich am S-Bahnhalt Feldafing ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Ein kleiner Geländewagen rollte ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich, verletzt wurde dabei niemand.

Unbemanntes Fahrzeug verursacht Schäden

Laut Polizeiangaben parkte ein Mitarbeiter einer lokalen Autowerkstatt gegen 8 Uhr einen schwarzen SUV auf dem Parkplatz des S-Bahnhalts Feldafing. Kurz danach begann das Fahrzeug, unbemannt in Richtung der Gleise zu rollen. Es überfuhr die Bahnsteigkante und blieb letztendlich mit seinen Vorderreifen im Gleis stecken, wobei es Schäden am Bahnsteig verursachte.

Rasche Bergung und Ermittlungen

Die Feuerwehr konnte den SUV schnell bergen. Während der behördlichen Maßnahmen war der Zugverkehr auf den betroffenen Gleisen gesperrt. Seit 10:30 Uhr läuft der Betrieb wieder normal. Die Ursache des Vorfalls sowie der Fahrzeughalter sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Aufgrund von laufenden Reparaturen halten Züge in Richtung Tutzing derzeit nicht am Bahnsteig 1.