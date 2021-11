Sven Väth will „immer auflegen“

Der DJ und Musiker Sven Väth denkt nicht an die Rente. „Ich werde bestimmt immer auflegen“, sagte der 57-Jährige dem „Zeitmagazin“. „Aber die Taktzahl werde ich irgendwann reduzieren“.

Tanzende in einem Techno-Club, über dts Nachrichtenagentur

Noch immer spielt der DJ Sets von bis 15 Stunden Länge. „Das ist wie Starkstrom für mich.“ Vor Jahren habe er einmal in New York zusammen mit Mick Jagger im Fitnessstudio trainiert.

„Ich habe bei seinen Übungen mitgemacht: Ist der fit! Für derart leidenschaftliche Künstler gibt es einfach kein Schlussdatum.“ Vielleicht, so Väth, wird sein kleiner Sohn irgendwann in seine Fußstapfen treten, dann trage er „die Plattenkisten vom Tiga“. Im Dezember erscheint Sven Väths neues Album „Catharsis“ – sein erstes seit 20 Jahren. Väth gilt zumindest in bestimmten Kreisen als einer der populärsten Vertreter des Techno-Genres.

Seine Karriere begann Mitte der 1980er Jahre.