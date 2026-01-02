Swift zurück an Spitze der Single-Charts – Leony auf Platz 88

Taylor Swift steht wieder an den Spitzen der offiziellen deutschen Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Leony (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Während “The Fate Of Ophelia” zum neunten Mal die Single-Hitparade anführt, toppt “The Life Of A Showgirl” zum zweiten Mal die Album-Auswertung. Zusätzlich schaffen es sechs weitere Platten der Sängerin in die Top 100, darunter “The Tortured Poets Department” (vier) und “Lover” (53).

Der Soundtrack des Netflix-Animationsfilms “KPop Demon Hunters” springt von Platz elf auf Rang zwei der Album-Charts, der Sommerhit “Golden” von Platz 41 der Single-Charts auf die zweite Position. Rayes “Where Is My Husband” komplettiert das Single-Podium.

In den Album-Charts ergattern Pink Floyd mit ihrem 50 Jahre alten Klassiker “Wish You Were Here” die Bronzemedaille. Nur zwei Neueinsteiger sind aktuell in den Single-Charts vertreten, und zwar der durch Tiktok wieder beliebt gewordene 2013er-Song “Tirol” (DJ Ötzi, 35) und “Don`t Worry” von Leony (88).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.