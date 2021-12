Täfertingen | Technischer Defekt sorgte wohl für Esszimmerbrand an Weihnachten

Am Samstag gegen 12.45 Uhr mussten Feuerwehrkräfte, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Schleisweg in Täfertingen ausrücken.

Zum Brandausbruch befanden sich drei Personen in dem Gebäude, die Brandleiderin selbst war kurz auf der Straße, als sie den Brand bemerkte und sofort die Integrierte Leitstelle informierte. Durch das Feuer im Erdgeschoss wurden Decken und Wände sowie diverse Einrichtungsgegenstände in Mitleidenschaft gezogen, im ersten Stock kam es lediglich zu Verrauchungen.

Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden, allerdings erlitt die Mitteilerin einen Schock und kam zur weiteren Behandlung vorsorglich in die Augsburger Uniklinik. Der Sachschaden dürfte sich nach erster Einschätzung auf rund 100.000 Euro belaufen.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine brennende Kerze am weihnachtlichen Adventskranz brandursächlich gewesen sein. Die erste Vermutung hinsichtlich bestätigte sich allerdings nicht, die Brandfahnder der Kripo Augsburg gehen aktuell eher von einem technischen Defekt an einer Stromzuleitung aus. Hierzu wurde mittlerweile auch ein Gutachter beim LKA eingeschaltet, eine abschließende Bewertung steht noch aus.

