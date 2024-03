Täterfestnahme nach Vergewaltigung in Augsburg-Oberhausen Ende 2022

Mit Beiträgen Ende 2022 (28.12.2022 und 30.12.2022), sowie Anfang 2023 (10.01.2023 und 13.03.2023) berichteten wir über die Vergewaltigung einer 27-Jährigen vom 24.12.2022. Ein 30-jähriger Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 30-Jährige wurde anhand eines DNA-Treffers identifiziert und in Polen festgenommen. Am vergangenen Montag (18.03.2024) wurde der 30-Jährige ausgeliefert und an die deutschen Behörden übergeben.

Am gestrigen Dienstag (19.03.2024) eröffnete ein Richter am Amtsgericht Augsburg den Haftbefehl wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.