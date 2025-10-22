Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
15.7 C
London
type here...
Subscribe
Tätliche Auseinandersetzung in Regensburg: Verletzter und zwei Festnahmen in der Zeißstraße
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Tätliche Auseinandersetzung in Regensburg: Verletzter und zwei Festnahmen in der Zeißstraße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

REGENSBURG. In der Nacht zum 21. Oktober 2025 kam es in der Zeißstraße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der eine Person verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei verdächtige Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

Körperliche Auseinandersetzung in Regensburg: Polizei ermittelt

Am späten Abend des 21. Oktober 2025, kurz vor Mitternacht, erhielt die Regensburger Polizei einen Hinweis auf eine körperliche Auseinandersetzung. Ein Sicherheitsdienst informierte die Einsatzkräfte, die sich unverzüglich auf den Weg zur Zeißstraße machten.

Verletzter ins Krankenhaus eingeliefert

Bei der Ankunft der Beamten wurde ein Streit zwischen zwei männlichen Tatverdächtigen und einem Geschädigten bestätigt. Der 36-jährige tunesische Mann erlitt dabei Verletzungen, darunter eine gebrochene Nase und eine Schnittverletzung an der rechten Hand. Er wurde sofort durch den Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus gebracht.

Vorläufige Festnahme und laufende Ermittlungen

Die beiden Tatverdächtigen, ein 36-jähriger und ein 21-jähriger Syrer, wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd führt derzeit Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und den genauen Tatumständen. Nach den polizeilichen Maßnahmen sind die Verdächtigen wieder auf freiem Fuß.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Rosenheim fasst irakische Migranten wegen illegaler Einreise und Leistungserschleichung

0
Die Bundespolizei in Rosenheim hat am Montagnachmittag (20. Oktober)...

Neueste Artikel