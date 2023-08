Tätliche Auseinandersetzung unter neuen Nachbarn – Streit in Königsbrunner Unterkunft eskaliert mit Pfeffersprayangriff

In einer Unterkunft für Saisonarbeitskräfte im Königsbrunner Zentrum kam es am frühen Abend des 05.08.2023 zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Zwei 26-jährige Polen haben die Unterkunft am Samstag frisch bezogen und gerieten, noch

bevor sie ihre Koffer ausgepackt hatten, offenbar alkoholbedingt in Streit, in dessen Rahmen es auch zu Handgreiflichkeiten kam. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich, als einer der beiden mit einem in Deutschland illegalen Pfefferspray seinen Kontrahenten angriff.

Nachdem die Parteien, die jeweils leicht verletzt waren, durch die Streife der Polizei Bobingen getrennt wurden, begann einer der beiden den nächsten Streit mit einem anderen Bewohner. Um weitere Straftaten zu verhüten, wurde der junge Mann, welcher über ein Promille Alkohol im Blut hatte, in Gewahrsam genommen und in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verbracht. Ihn erwarten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des Besitzes verbotener Waffen, sein Kontrahent muss sich wegen einfacher Körperverletzung verantworten.

