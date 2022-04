Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Augsburger Hauptbahnhof

Am Sonntagmorgen (10. April) musste die Bundespolizei einen Fahrgast am Augsburger Hauptbahnhof mit Zwang aus dem Zug holen. Der Mann war ohne Fahrschein von München nach Augsburg gefahren. Der Aufforderung des Zugbegleiters, den Zug zu verlassen, kam er nicht nach.

Gegen 07:00 Uhr beanstandete ein Zugbegleiter die Fahrkarte eines Mannes im Zug ICE 692 auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Augsburg. Mit einem für Regionalzüge gültigen Ticket saß der Reisende in der 1. Klasse eines ICE. Der Mann sollte den Zug in München-Pasing verlassen, kam aber dieser Aufforderung nicht nach. Daraufhin wurde die Bundespolizei Augsburg informiert. Bei Ankunft des Zuges in Augsburg wurde der Mann einer Identitätsfeststellung unterzogen. Der 24-Jährige verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und verließ auch trotz mehrmaliger Aufforderung der Streife nicht den Zug. Mit unmittelbarem Zwang musste der nigerianische Staatsangehörige zur Dienststelle verbracht werden. Dabei leistete er massiven Widerstand und trat mit den Füßen nach den eingesetzten Beamten sowie der zur Unterstützung anwesenden DB-Sicherheitsstreife. Bei dem Vorfall wurde weder die DB-Sicherheitstreife noch die Streife der Bundespolizei verletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen.

Die Bundespolizei leitete gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs sowie wegen Erschleichens von Leistungen ein.

