Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Lagerlechfeld

Am gestrigen Sonntag, 07.05.23, wurde gegen 16:35 Uhr die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdiensts in die Asylbewerberunterkunft in der Landsberger Straße gerufen.

Die Sanitäter waren zuvor verständigt worden, da es einem 21jährigen Bewohner schlecht gehen würde. Dieser wurde jedoch gegenüber den Rettungskräften immer aggressiver, schlug die Glasscheibe einer Zimmertüre ein und ergriff sogar ein Brotmesser, so dass sich diese in den Krankenwagen zurückzogen und polizeiliche Unterstützung anforderten.

Bei Eintreffen von zwei Polizeistreifen hatten andere Bewohner der Asylbewerberunterkunft dem Randalierer bereits das Brotmesser abgenommen, so dass dieser schnell fixiert und gefesselt werden konnte. Durch den Schlag gegen die Glasscheibe erlitt der Gambier Verletzungen an der Hand, die in der Wertachklinik Schwabmünchen behandelt werden sollten. Als ihm dort die Handfesseln abgenommen wurden, griff der Mann unvermittelt die Beamten an und versuchte sie zu kratzen und zu treten.

Beim späteren Transport in den Polizeiarrest spuckte er auf die eingesetzten Polizeibeamten sowie in das Dienstfahrzeug. Bis auf leichte Kratzer verblieben die eingesetzten Polizisten zum Glück unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

