Newsletter
Sonntag, November 9, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tätlichkeit bei Jugendfußballspiel: Zuschauer schlägt Trainer in Nürnberg nieder

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend, dem 8. November 2025, ereignete sich auf einem Jugendfußballspiel in Nürnberg ein Vorfall, der die Polizei einschreiten ließ. Bei dem Spiel in der Neusorgstraße kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Zuschauer und einem Trainer, die in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Streit zwischen Zuschauer und Trainer eskaliert

Während der Partie zwischen den A-Jugendteams des FC Bayern Kickers und des SC Germania Nürnberg gerieten ein 40-jähriger Zuschauer und der 24-jährige Jugendtrainer der Heimmannschaft zunächst verbal aneinander. Der Streit eskalierte, als der Zuschauer dem Trainer einen Faustschlag gegen den Kopf verpasste. Infolgedessen musste der Trainer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, um dort behandelt zu werden.

Polizei ermittelt nach Vorfall beim Fußballspiel

Die alarmierte Polizei traf den mutmaßlichen Täter, einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen, noch am Tatort an. Er erhob seinerseits Anzeige gegen den Trainer wegen Beleidigung. Nach Feststellung seiner Personalien wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt. Das Spiel konnte nach dem Vorfall fortgesetzt werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Polizei & Co

Polizeieinsatz im ICE nach München: Verdächtiger mit Sturmhaube in Augsburg festgenommen

0
Augsburg - Am Freitag, den 7. November 2025, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Augsburg Stadt

Augsburg führend bei der Versorgung Schwerstverletzter

0
Wenn jede Sekunde zählt, müssen Rettungskräfte und Mediziner perfekt...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...

Neueste Artikel