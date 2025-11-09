Tätlichkeit bei Jugendfußballspiel: Zuschauer schlägt Trainer in Nürnberg nieder

Am Samstagabend, dem 8. November 2025, ereignete sich auf einem Jugendfußballspiel in Nürnberg ein Vorfall, der die Polizei einschreiten ließ. Bei dem Spiel in der Neusorgstraße kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Zuschauer und einem Trainer, die in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Streit zwischen Zuschauer und Trainer eskaliert

Während der Partie zwischen den A-Jugendteams des FC Bayern Kickers und des SC Germania Nürnberg gerieten ein 40-jähriger Zuschauer und der 24-jährige Jugendtrainer der Heimmannschaft zunächst verbal aneinander. Der Streit eskalierte, als der Zuschauer dem Trainer einen Faustschlag gegen den Kopf verpasste. Infolgedessen musste der Trainer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, um dort behandelt zu werden.

Polizei ermittelt nach Vorfall beim Fußballspiel

Die alarmierte Polizei traf den mutmaßlichen Täter, einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen, noch am Tatort an. Er erhob seinerseits Anzeige gegen den Trainer wegen Beleidigung. Nach Feststellung seiner Personalien wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt. Das Spiel konnte nach dem Vorfall fortgesetzt werden.