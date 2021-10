Tage der Kita-Verpflegung: Die Kita St. Elisabeth aus Gersthofen hat gewonnen

Unter dem Motto „Mein Kita-Essen in Bildern“ hat die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Bayern in der Woche vom 28. Juni bis 2. Juli 2021 alle bayerischen Kitas dazu aufgerufen, die Kitaverpflegung in einer kreativen Aktion in den Fokus zu rücken. Rund 30 Kitas sind dem Aufruf gefolgt und haben sich Gedanken zum Thema gemacht. Die Kinder und das pädagogisches Personal haben gemalt, gebastelt, sich kreativ mit dem Thema auseinandergesetzt und ihre Beiträge eingereicht. Jetzt stehen 10 Gewinner fest. Darunter auch die Kita St. Elisabeth aus Gersthofen.

Die gesamte Kindertagesstätte St. Elisabeth, inklusive der Krippe Wichtelstube, haben sich an dem Projekt beteiligt. Unter anderem wurde hier in Gersthofen ein Obst-und-Gemüse-Memory gestaltet sowie eine große Weltkarte, die zeigt, wo unser Obst und Gemüse herkommt. Die Kinder der Krippe haben Kresse gesät und gelernt, zwischen Obst und Gemüse zu unterscheiden.

Die Tage der Kitaverpflegung bieten eine gute Gelegenheit, Kinder zu Wort kommen zu lassen. Denn nicht nur Geschmack und Qualität sind für eine akzeptierte Kitamahlzeit wichtig – auch die Teilhabe an Entscheidungsprozessen und die Einbindung in alle Bereiche rund ums Essen nehmen einen hohen Stellenwert ein. „Die von unserer Köchin Marion Müller frisch zubereitete Verpflegung ist ganz klar familienergänzend. Nachhaltigkeit und eine hohe Wertschätzung der Lebensmittel liegen uns sehr am Herzen“, erklärt Margit Müller, Leiterin von St. Elisabeth. Stefanie Riedel, Stellvertreterin, ergänzt: „Wir achten unter anderem auf Regionalität, Bio-Qualität und eine saisonale Verfügbarkeit der verwendeten Lebensmittel.“

Sigrid Steiner, 3. Bürgermeisterin der Stadt Gersthofen, über die Auszeichnung: „Ich freue mich sehr, dass die Kita St. Elisabeth die Jury überzeugen konnte. Zum einen, weil ich selbst als Kind in diese Einrichtung gegangen bin, und zum anderen, weil die Kinder sich hier großartig mit dem Thema Kita-Essen auseinandergesetzt haben. Tolle Ergebnisse wie das Memory, die Tischsets und nicht zuletzt die Hochbeete zeigen, wie kreativ Kinder und Erzieher die Aufgabe angepackt haben“.

Herzlich gratulierten auch Véronique Germscheid und Christina Geyer von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung der Kita St. Elisabeth zum Preis. Sie überreichten den anwesenden Kindern die Gewinnerbox, die neben einem Spiel-Kochgeschirr auch Kochlöffel, Schürzen, einen Rezeptordner mit den besten Rezepten aus dem Kita- und Schulcoaching sowie Blumensamen und Infomaterial beinhaltete. „Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen viel Spaß mit Ihren wohlverdienten Preis. Behalten Sie Ihr großes Engagement bei“, lobte Véronique Germscheid die Kita St. Elisabeth bei der Preisübergabe.