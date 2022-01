Tagesaktueller Schnelltest als „Eintrittskarte“ ins Impfzentrum empfohlen

Vor dem Hintergrund der hoch ansteckenden und sich rasch ausbreitenden Omikron-Welle wird Bürgerinnen und Bürgern für ihre Impfung dringend ein tagesaktueller Schnelltest empfohlen. Dies gilt auch für Impfungen im Impfzentrum Augsburg. Die Maßnahme soll dazu beitragen, den Impfbetrieb nach dem erfolgreichen Umzug in die größere Halle in vollem Umfang aufrechterhalten zu können.

„Wir raten allen Impfwilligen, dieses freiwillige Angebot anzunehmen, um sich und die Mitmenschen bestmöglich zu schützen. Experten weisen zudem darauf hin, dass die Impfserie bei nichtinfizierten Personen für einen deutlich höheren Schutz sorgt. Auch das Bayerische Ministerium für Gesundheit und Pflege spricht sich für das Testangebot zur Impfung aus“, so der städtische Impfkoordinator Bernhard Maurmeir.

Vor dem Impfen einen Test online buchen

Der negative Testnachweis, der maximal 24 Stunden alt sein sollte, kann vor dem Einlass ins Impfzentrum vorgezeigt werden. Testen lassen können sich die Impfwilligen entweder an einer der offiziellen Teststellen im Stadtgebiet (augsburg.de/testen) oder direkt vor Ort im neu eingerichteten Testzelt am Eingang des Impfzentrums. Auch Kinder ab fünf Jahren können im Testzelt getestet werden, da die an Schulen und Kitas durchgeführten Tests nicht ausreichen. Alle Testangebote sind kostenlos.

Etwas mehr Zeit für den Impftermin einplanen

Wer bereits ein aktuelles negatives Schnelltestergebnis hat, zeigt dieses beim Betreten des Geländes vor und kann umgehend seinen Impftermin im Impfzentrum wahrnehmen. Wer sich vor Ort testen lassen möchte, muss nicht wesentlich früher als zum gebuchten Impftermin zum Impfzentrum kommen, sondern wie ohnehin geplant. Der Test vor Ort muss aber vorab online gebucht sein. Dies ist auch noch unmittelbar vor dem Testzelt über das Smartphone möglich. Weniger technikaffinen Impflingen steht Personal unterstützend zur Seite. Sobald das negative Testergebnis vorliegt, werden die Impfwilligen zu ihrem Termin im Impfzentrum geführt. Positiv getestete Personen werden von den übrigen Anwesenden getrennt und ans Testzentrum am Plärrer verwiesen. Die Testmöglichkeit steht vorerst nur Personen mit Impftermin zur Verfügung. Nach einer kurzen Anlaufphase werden die Abläufe und verfügbaren Kapazitäten analysiert und evaluiert, so dass künftig auch Testungen Personen ohne Impftermin angeboten werden könnten. Darüber wird zeitnah informiert.

Wichtige Säule der Gesundheitsversorgung

Grund für den Test vor dem Impfen ist die hoch ansteckende Omikron-Virusvariante, die sich rasant ausbreitet und für steigende Inzidenzen sorgt. Damit das Impfzentrum als wichtige Säule der öffentlichen Gesundheitsversorgung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden kann, wird seit seiner Inbetriebnahme Ende Dezember 2020 die gesamte Belegschaft täglich vor der Arbeitsaufnahme getestet. Angesichts von Omikron hat die Führungsgruppe Katastrophenschutz der Stadt Augsburg jetzt entschieden, dass im Sinne des Gesundheitsschutzes der Personen, die sich im Impfzentrum aufhalten, künftig auch für die Impflinge der Nachweis eines negativen Schnelltests angemessen ist.