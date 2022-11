Die Augsburger Panther können nicht mehr gewinnen. Am Freitagabend setzte es gegen die Schwenninger Wild Wings die achte Niederlage in Serie.

Die Augsburger Panther zeigten sich nach der desolaten Vorstellung in Straubing im Heimspiel gegen die Wild Wings verbessert. Von Anfang an zeigte die Mannschaft, dass sie gewillt war, die Negativserie von zuvor sieben Spielen ohne eigenen Sieg endlich zu beenden.

Nach der frühen Gästeführung durch Ramage bewiss der AEV Moral und erarbeitete sich einige Schussmöglichkeiten. Wie in den letzten Wochen zuvor hatten sie dabei allerdings nicht unbedingt das Glück gebucht, es bedarf einer Überzahlsituation, um den Ausgleich zu erzielen. Der bisher in vielen Spielen enttäuschende Wännström stocherte die Scheibe an seinem starken Landsmann Eriksson zum 1:1 vorbei (12.). Eine schwache Abwehraktion von Lamb hinter dem eigenen Tor später und die Hausherren waren wieder in Rückstand. Elias konnte unbedrängt einschießen. Augsburgs Torhüter Keller wurde auch an diesem Abend oftmals zu sehr alleine gelassen.

Während die Augsburger Hintermannschaft das anschließende Mitteldrittel unbeschadet überstehen konnte, zeigte sich nach dem letzten Seitenwechsel in der inzwischen gewohnt schwachen Verfassung. Mit einer biederen Kombination hebelte Schwenningen die Abwehrreihen auf, Pfaffengut hatte keine Probleme, die Gästeführung zu erhöhen (43.).

Unterstützt von den wieder über 5.500 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion kam der AEV aber nochmals heran. Johnson konnte ein weiteres Powerplay zum Anschlusstreffer nützen (50.). Nachdem wenig später Haase Schwenningens Uvira aus den Flügeln geholfen hatte, durften auch die Wild Wings mit einem Mann mehr ran. Ausgerechnet der gefoulte nützte die Gelegenheit mit einem Schuss aus spitzen Winkel, eine Sekunde nach Ablauf der Überzahlsituation.

Trotz einer Augsburger Schlussoffensive blieb es schlussendlich beim 2:4 und der Fortsetzung einer Katastrophen-Serie. Die Panther hatten sich vor beiden Toren erneut zahnlos gezeigt. Aktuell fehlen ihnen wohl die Ideen und Mittel, sowie das nötige Selbstvertrauen um wieder punkten zu können. Hoffnung auf Besserung am Sonntag beim Topteam Mannheim (14 Uhr) besteht für den Tabellenletzten nicht. Augsburg muss die anschließende Deutschland Cup-Pause der Nationalmannschaft nützen, um sich zu sammeln und neu auszurichten.