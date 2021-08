Taliban erneuern Wunsch nach diplomatischen Beziehungen

Die Taliban haben erneut den Willen bekundet, international nicht isoliert zu werden. „Das Islamische Emirat will bessere diplomatische und Handelsbeziehungen mit allen Ländern“, teilten die Taliban am Donnerstag mit. Gleichzeitig wurden Berichte zurückgewiesen, wonach die Taliban entsprechende Verhandlungen abgelehnt hätten.

Schild einer deutschen Botschaft im Ausland, über dts Nachrichtenagentur

„Wir haben nicht `nein` gesagt“, sagte ein Sprecher, der sich Zabiullah Mujahid nennt. Zuvor hatten fast alle Länder ihre Botschaften in Kabul geräumt. Nur China, Russland und Pakistan waren noch mit nennenswertem Botschaftspersonal präsent.

Deutschland hatte sein Botschaftsgebäude am Sonntag offiziell geschlossen. Bereits in der Pressekonferenz am Dienstag hatten die Taliban bekundet, das Botschaftsviertel sichern zu wollen und alle Diplomaten aufgefordert, zurückzukommen. „Die Sicherheit der Botschaften ist für uns wichtig“, sagte ein Taliban-Sprecher.