Tanken erneut teurer als in der Vorwoche

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kletterte der Preis für einen Liter Super E10 um einen Cent, während Diesel sich um 0,3 Cent verteuerte. Damit kostet Super E10 im bundesweiten Durchschnitt derzeit 1,743 Euro, der Liter Diesel 1,687 Euro.

Tankstellen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Ölpreis, eine wesentliche Einflussgröße auf die Preise an den Zapfsäulen, erhöhte sich ebenfalls. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete zuletzt 65 US-Dollar. Der Euro war im Vergleich zum US-Dollar etwas schwächer als in der Vorwoche, was den Kauf von Rohöl verteuerte, da es auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt wird. Dies führte indirekt zu höheren Kraftstoffpreisen.

