Tanzabteilung vom Sportverein Edelstetten räumt bei Deutschen HipHop Meisterschaften mächtig ab

Mehr als 1.900 Starts war das Finale in Herne es eine der größten TAF Deutschen HipHop Meisterschaften und die Tänzer zeigten tolle Leistungen zur Musik von DanTheMan und DJSonsuma, die für die richtigen Beats sorgten.

Letztlich ging es für alle Finalisten um Ranglistenpunkte und die damit verbundenen Startplätze für die IDO EM in Znin (Polen) und die WM in Skopje (Nordmazedonien).

Das Team RED aus dem Tanzzentrum des Sportverein Edelstetten reiste nach Herne und konnte sich mehrfach auf das Treppchen in den verschiedenen Alters-Leistungsklassen im Solo, Duo und Team tanzen und holten den 12-fachen Deutschen Meistertitel im Hip Hop, Battle und Electric Boogie in die Heimat.

Eins der Sensationen war, dass Laora Anastasija Kljajcin aus Edelstetten aus dem Ringeisen Gymnasium Ursberg das Unglaubliche aus dem Jahr 2023 toppte. Sie startete in 6 Disziplinen, in 7 verschiedenen Tanzstilen: 3 Solo & 2 x Team und 1x Duo mit ihrer Partnerin Lina Wittenborn und schaffte das ,,Wunder,, – 6 x GOLD, in allen Disziplinen Platz 1. Im TEAM der RED Chillys, bestehend aus Stella Aksu, Amina Eminovic, Biborka Varga, Merve Öztürk, Lilli Schmutz, Lina Wittenborn und Laora Kljajcin gab es die Höchstwertung 1-1-1-1-1. Im Duo konnte Laora mit Lina dies auch wiederholen, die Wertung 1-1-1 ist super selten und auch das neue Team R.E.D.Crew Kids, die amtierenden zweifachen Weltmeister konnten ihren Titel erneut verteidigen. Gold gab es für die Crew, bestehend aus Vera Caglar, Stella Aksu, Amina Eminovic, Biborka Varga, Merve Öztürk, Lina Wittenborn und Laora Kljajcin. Das Finale Battle war ein weiteres Highlight, denn Laora und Lina haben es durch viele Runden ins Finale geschafft. Da war es dann auch völlig egal wer von den beiden Mädchen gewinnt. Penelope Pflaum und Amina Eminovic schafften den Sprung in die Halbfinale Battles, die Kids aus Edelstetten sind mittlerweile große Vorbilder für viele andere Kinder in ganz Deutschland im Sport. Laora ist nun amtierende 6- fache Deutsche Meisterin, sie wird Deutschland auf der Europa- Weltmeisterschaft vertreten. Was für ein schöner Abschluss in der Altersklasse Kinder, bevor die junge Tänzerin zum Jahresende in die nächste Altersklasse aufsteigt!!! Schöner hätte man diese Altersklasse nicht beenden können! Im Popping schaffte es neben Laora auch Lina Wittenborn, Arthur Mumber und Penelope Pflaum ins Finale, 4 Teilnehmer aus dem Sportverein Edelstetten, was für eine tolle tänzerische Entwicklung, wir gratulieren. Die Leitung ink- Trainer rund um Michaela Majsai sind super stolz, ,, wir freuen uns auf viele weitere, gemeinsame Jahre.‘‘

Dennoch ist Laora nicht die einzige ,,Goldmarie, die kleine Natalie Broll aus Leipheim in der Altersklasse Minis, holt 4x Gold im Solo, Duo mit ihrer Duo Partnerin Lena Böhm im HipHop und mit Erik Honrtrich im Popping. Auch für Natalie geht die Reise nun in dieser Altersklasse zu Ende, denn auch sie steigt ab Jahresende auf. Aus Mini wird Kind und aus Kind wird Teenie, Edelstetten kann sich in der großen Welt sehen lassen. Natalie fährt natürlich mit Laora mit und wird Deutschland in Znin und Skopje vertreten. Damit die Mädels nicht alleine sind, nehmen sie auch männliche Unterstützung mit, Erik Horntrich aus Edelstetten und Enes Güven aus Pforzheim werden die Mädels nach Znin begleiten und auch Mara Teichmann aus Leipheim wird das erste Mal in der Altersklasse Kids an den Start gehen. Natalies Duopartnerin Lena konnte sich zusätzlich den Vize-Deutschen Meistertitel ertanzen und auch Emma Guber schaffte es in das große Finale der Mini Solo Girls.

Das neue Team NEXT GENERATION aus der Tanzsportabteilung Edelstetten in der Altersklasse Minis unter 7 Jahren bestehend aus Elanur & Esma Souleimann, Emma Guber, Erik & Ylvi Horntrich, Minel Nas Birinci, Liya Melek Coskun, Ileyn Schneller, Gustav Gosner, Ceylin Basiru, Lena Böhm und Natalie Broll wurden ebenfalls Deutscher Vizemeister, Trainerin Tanja Schweikart ist sehr stolz und freut sich schon jetzt auf die nächste Generation.

Was die Jüngeren können, können aber die Jugendlichen auch. Die Sensation ist gelungen, denn auch beide Teams der älteren, REDolution & R.E.D. Crew Juniors holten Platz 1! Die Tänzer konnten ihr Glück kaum fassen, Freudetränen gab es bei Nika und Mara Köble, Lea Kandemir, Lea Karl, Shania Peetz, Alina Gebhart, Jay und Ben Köpf. Zusätzlich tanzten sich Jay & Ben und Nika & Lea Kandemir in das Finale der Duos, Lea Karl und Mara Köble schafften den Sprung in das Finale der HipHop Solos und auch die Battles waren mit den Tänzer-innen aus Edelstetten stark vertreten. Ben Köpf wurde Vizemeister im HipHop Solo Boys und Aylin Yapicioglu und Alina Gebhart starteten das erste Mal im HipHop Duo der Junioren und schafften den Sprung zum Vizemeister. Platz 2, was für ein toller Start!

Bei den Erwachsenen schaffte es Nikita Schletgauer in die Battles und auch im Popping war er in den Finales dabei. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Skopje ist somit gelungen, herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer.

Fotos: SV Edelstetten