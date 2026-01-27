Taschendiebe bestehlen 86-Jährige in Augsburger Supermarkt

Augsburg (ots) – Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Montag, den 26. Januar 2026, in einem Supermarkt auf der Augsburger Straße im Stadtteil Pfersee. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten die Handtasche einer 86-jährigen Frau. Der Diebstahl ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als die Frau ihre Handtasche in einen Einkaufskorb legte und die beiden Täter unbemerkt zuschlugen und den Supermarkt verließen.

Polizei schätzt Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und ist auf der Suche nach den Tätern. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 in Verbindung zu setzen.

Polizei gibt Präventionstipps gegen Taschendiebstahl

Um sich vor ähnlichen Vorfällen zu schützen, rät die Polizei: „Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen Sie sie irgendwo auf.“ Weitere hilfreiche Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl können unter folgendem Link gefunden werden.