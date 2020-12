Taschendiebe nutzen Einkaufstage

– Eine böse Überraschung hatte eine 24-Jährige am 14.12.20, gegen 11.00 Uhr. Die 24-Jährige vergaß ihre Handtasche in der Straßenbahn, als sie an der Haltestelle Senkelbach ausstieg. Sie meldete den Vorfall umgehend bei den Stadtwerken. Als sie wenig später von der Trambahnfahrerin ihre Handtasche zurückbekam, stellte sie fest, dass das Bargeld (eine mittlere dreistellige Summe) entwendet wurde.

Innenstadt – Ein 14-Jähriger vergaß am 14.12.20, gegen 14.00 Uhr, seinen Rucksack in einem Geschäft in der Maximilianstraße. Als er kurze Zeit später wieder in das Geschäft zurückging, musste er feststellen, dass der Rucksack weg war.

Es entstand Schaden um unteren dreistelligen Bereich.

Innenstadt – Am 14.12.20, gegen 12.30 Uhr, griff ein bislang unbekannter Täter in die Handtasche einer Seniorin und entwendete die Geldbörse. Die Seniorin hatte die Handtasche in einem Supermarkt in der Holzbachstraße im Einkaufswagen deponiert.

In der Geldbörse befanden sich Dokumente und ein Betrag im oberen zweistelligen Bereich.