Polizeipräsidium München
Tatfahrzeug und Fahrer nach Unfallflucht im Westend ermittelt

Wie bereits berichtet, hat sich am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, gegen 17:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 65-jährige Polin wurde dabei schwer verletzt, als sie mit einem Pkw kollidierte. Die Münchner Verkehrspolizei hatte infolgedessen einen öffentlichen Zeugenaufruf gestartet.

Ermittlung durch Zeugenhinweis

Ein aufmerksamer Bürger reagierte auf den über diverse Medien verbreiteten Zeugenaufruf und informierte die Polizei über ein mögliches Tatfahrzeug. Die Überprüfung durch die Polizei am 16. Januar 2026 führte zur Entdeckung eines silbernen Mercedes mit frischem Unfallschaden.

Tatfahrzeug und Tatverdächtiger identifiziert

Der 75-jährige Fahrzeughalter mit österreichischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München wurde befragt und gestand seine Beteiligung an dem Unfall. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Sowohl das Fahrzeug als auch der Führerschein des Verdächtigen wurden sichergestellt.

Fortdauernde Behandlung und Ermittlungen

Die schwer verletzte Fußgängerin wird weiterhin in der Intensivmedizin behandelt. Die Münchner Verkehrspolizei setzt ihre Ermittlungen fort, während der ursprüngliche Zeugenaufruf widerrufen wurde.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

