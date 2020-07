Im Alter von 79 Jahren ist am vergangenen Donnerstag der Schauspieler Tilo Prückner überraschend gestorben, wie seine Familie am Montag bekanntgab. Prückner wurde am 26. Oktober 1940 als Sohn eines Kinderarztes in Augsburg geboren und ging in Stadtbergen in die Volksschule und anschließend auch in Augsburg auf das Gymnasium, bevor er später nach Nürnberg ging und dort in seine Schauspiel-Karriere startete.

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: „Tilo Prückner hat in vielen unterschiedlichen Rollen seine Schauspielkunst unter Beweis gestellt. In den letzten Jahren gab er sich gern als muffiger Rentnercop, als etwas sperriger, aber immer hellwacher und eigensinniger Polizeibeamter. Tilo Prückner hat nicht nur diese Serie geprägt und bereichert, mit seiner Unverwechselbarkeit war im besten Sinn des Wortes ein echter Typ.“

Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion: „Als Charakterkopf und Charakterschauspieler, als liebenswerter Erzkomödiant und gar nicht so heimlicher Tragöde hat Tilo Prückner in seiner langen Karriere der ARD und den Zuschauerinnen und Zuschauern unzählige denkwürdige Auftritte geschenkt. Wir verlieren mit ihm einen der großen Volksschauspieler, der mit seinem un¬nach¬ahmlichen augenzwinkernden Understatement sein Publikum in Haupt- und Nebenrollen gleichermaßen bewegt und begeistert hat.“

Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend: „Tilo Prückner war ein erstklassiger Vollblutschauspieler. In seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Edwin Bremer hat er mit den ‚Rentnercops‘ bis zuletzt im Vorabend des Ersten Millionen Menschen begeistert. Wir werden ihn als Mensch und als großartigen Kollegen vermissen.“

Aus Anlass des Todes von Tilo Prückner ändert Das Erste sein Programm und zeigt am Mittwoch, 8. Juli 2020, um 20:15 Uhr den Fernsehfilm „Holger sacht nix“ (WDR) von 2011 mit Tilo Prückner in der Hauptrolle des verbitterten Bauern Holger. Dass Olga (Julia Maria Köhler) seinerzeit den elterlichen Hof nicht übernehmen wollte, Hals über Kopf die Verlobung mit dem Jungbauern Nico (Max Engelke) gelöst hat und einfach in die Großstadt gegangen ist, kann Holger ihr nicht verzeihen. Völlig abgebrannt, ohne Job und Perspektive, aber mit Sohn Theo im Gepäck, muss Olga ihre hochfliegenden Großstadt- und Karriereträume nun begraben und mit Anfang 30 zurück ins heimatliche Dorf, um bei Papa und Mama (Carmen-Maja Antoni) Unterschlupf zu suchen.

Mittwochs um 18:50 Uhr sind zurzeit Folgen der 3. Staffel „Rentnercops“ mit Tilo Prückner als Ermittler Edwin Bremer im Ersten zu sehen.