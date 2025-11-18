Tatverdächtige nach Angriff auf Bahnsteig in Bamberg festgenommen

Am Montagabend, dem 17. November 2025, ereignete sich im Bahnhof Bamberg ein Vorfall, bei dem zwei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen wurden. Die Auseinandersetzung begann mit einem Streit in einem Geschäft innerhalb des Bahnhofs und eskalierte auf dem Bahnsteig.

Gewalttätiger Angriff am Bahnsteig

Laut Augenzeugen stellten sich die beiden mutmaßlichen Täter, zwei ungarische Männer im Alter von 22 und 32 Jahren, einem 43-jährigen deutschen Mann in den Weg, als dieser versuchte, sich an ihnen vorbei zu bewegen. Daraufhin schlugen die Angreifer mit Fäusten auf ihn ein, sodass das Opfer zu Boden stürzte. Während einer der Angreifer den am Boden liegenden Mann fixierte, trat der andere mit dem beschuhten Fuß gegen dessen Kopf.

Mutige Zeugen und polizeiliches Einschreiten

Ein couragierter Zeuge griff ein und trennte die Beteiligten voneinander. Eine weitere Zeugin alarmierte umgehend die Polizei. Die herbeigerufenen Kräfte der Bundes- und Landespolizei in Bayern konnten die Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Bei ihren Ermittlungen stellten sie fest, dass gegen einen der Männer bereits ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlag, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der zweite Verdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen.

Opfer erleidet Verletzungen

Der Geschädigte erlitt Schmerzen im Rücken und am Kopf sowie eine leichte Schürfwunde an der Hand. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzungen vor Ort. Die beiden Beschuldigten müssen sich nun aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Körperverletzung in einem Strafverfahren verantworten.