Tatverdächtige nach Einbruch in Ergolding festgenommen – Einer in Haft, anderer auf freiem Fuß

Ergolding: Am Montagabend, dem 20. Oktober 2025, gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Tulpenstraße festzunehmen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Einbruch in der Tulpenstraße aufgeklärt

Gegen 20.50 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Einbruch. Ein aufmerksamer Zeuge hörte Glas brechen und sah zwei Personen, die sich zu Fuß vom Tatort entfernten. Die schnell eingeleitete Fahndung führte zur Feststellung der Verdächtigen: ein 23-jähriger Deutscher und ein 36-jähriger Pole, beide mit passendem Werkzeug und Vermummungsgegenständen ausgestattet. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Fahndung und Festnahme

Am folgenden Dienstag, dem 21. Oktober 2025, wurden die Männer dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, der in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde hingegen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 22.10.2025, 10:10 Uhr