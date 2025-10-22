Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
9.4 C
London
type here...
Subscribe
Tatverdächtige nach Einbruch in Ergolding festgenommen – Einer in Haft, anderer auf freiem Fuß
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tatverdächtige nach Einbruch in Ergolding festgenommen – Einer in Haft, anderer auf freiem Fuß

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ergolding: Am Montagabend, dem 20. Oktober 2025, gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Tulpenstraße festzunehmen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Einbruch in der Tulpenstraße aufgeklärt

Gegen 20.50 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Einbruch. Ein aufmerksamer Zeuge hörte Glas brechen und sah zwei Personen, die sich zu Fuß vom Tatort entfernten. Die schnell eingeleitete Fahndung führte zur Feststellung der Verdächtigen: ein 23-jähriger Deutscher und ein 36-jähriger Pole, beide mit passendem Werkzeug und Vermummungsgegenständen ausgestattet. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Fahndung und Festnahme

Am folgenden Dienstag, dem 21. Oktober 2025, wurden die Männer dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, der in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde hingegen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 22.10.2025, 10:10 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Politik & Wirtschaft

Steuerschätzer finden rund 100 Milliarden Euro Mehreinnahmen

0
Bund, Länder und Kommunen können gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit Steuermehreinnahmen in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro für die Jahre 2025 bis 2029 kalkulieren. Das schreibt das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Schätzer- und Regierungskreise.

Neueste Artikel