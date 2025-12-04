Tatverdächtiger bei großangelegtem Betrug mit Luxusuhren und Sporttickets für 1,2 Millionen Euro in Buchloe festgenommen

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kempten einen signifikanten Ermittlungserfolg erzielt. Nach intensiven drei Jahren an Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdächtiger im Raum Buchloe festgenommen werden.

Beschuldigter betrügt mit Luxusuhren und Sporttickets

Der 37-jährige Mann steht im Verdacht, über Jahre hinweg viele Privatpersonen und Unternehmen durch betrügerische An- und Verkäufe von Luxusuhren und Sporttickets betrogen zu haben. Die Ermittlungen deuten aktuell auf einen Gesamtschaden von über 1,2 Millionen Euro hin.

Festnahme und Untersuchungshaft

Einem Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten folgend, erließ das Amtsgericht Kempten einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde am Dienstagmorgen vollstreckt. Nach der Bestätigung des Haftbefehls durch das Ermittlungsgericht wurde der Verdächtige umgehend in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Betroffene sollen sich melden

Die Polizei bittet Personen, die in den letzten Jahren Luxusuhren oder Sporttickets über Social-Media oder „Kleinanzeigen“ gekauft haben und trotz Vorauszahlungen keine Ware erhielten, sich bei der Kriminalpolizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0 zu melden.