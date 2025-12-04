Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
8.2 C
London
type here...
Subscribe
Tatverdächtiger bei großangelegtem Betrug mit Luxusuhren und Sporttickets für 1,2 Millionen Euro in Buchloe festgenommen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tatverdächtiger bei großangelegtem Betrug mit Luxusuhren und Sporttickets für 1,2 Millionen Euro in Buchloe festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kempten einen signifikanten Ermittlungserfolg erzielt. Nach intensiven drei Jahren an Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdächtiger im Raum Buchloe festgenommen werden.

Beschuldigter betrügt mit Luxusuhren und Sporttickets

Der 37-jährige Mann steht im Verdacht, über Jahre hinweg viele Privatpersonen und Unternehmen durch betrügerische An- und Verkäufe von Luxusuhren und Sporttickets betrogen zu haben. Die Ermittlungen deuten aktuell auf einen Gesamtschaden von über 1,2 Millionen Euro hin.

Festnahme und Untersuchungshaft

Einem Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten folgend, erließ das Amtsgericht Kempten einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde am Dienstagmorgen vollstreckt. Nach der Bestätigung des Haftbefehls durch das Ermittlungsgericht wurde der Verdächtige umgehend in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Betroffene sollen sich melden

Die Polizei bittet Personen, die in den letzten Jahren Luxusuhren oder Sporttickets über Social-Media oder „Kleinanzeigen“ gekauft haben und trotz Vorauszahlungen keine Ware erhielten, sich bei der Kriminalpolizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel