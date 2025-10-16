Newsletter
Tatverdächtiger belästigt Frau und Mann in universitärer Nähe in Nürnberg
Polizeipräsidium Mittelfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, dem 9. Oktober 2025, in Nürnberg. Ein 36-jähriger Mann trat zwei Personen in schamverletzender Weise gegenüber. Ursprünglich wurde berichtet, dass die Geschädigten zwei Männer seien. Diese Information muss jedoch korrigiert werden.

Details zum Vorfall

Der Vorfall fand gegen 06:50 Uhr im Bereich eines öffentlichen Toilettenhäuschens in der Findelgasse statt. Die Beteiligten wurden nun als eine 58-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann identifiziert. Der Tatort liegt in der Nähe eines Hinterausgangs einer Einrichtung der Friedrich-Alexander-Universität.

Polizei ermittelt weiterhin

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um den genauen Tathergang zu klären. Weitere Details wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

