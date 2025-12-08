Tatverdächtiger in Pasing wegen Tötungsdelikt festgenommen

Am Donnerstagabend wurde in Pasing eine 59-jährige Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Angehörige hatten die 59-Jährige zuvor tagelang nicht erreichen können, was letztlich zu einem Polizeieinsatz führte. „Aus der Spurenlage ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung“, teilte die Polizei mit. Noch in der Nacht übernahm das Kommissariat 11 die Ermittlungen und führte umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Rechtsmedizinische Untersuchung bestätigt Fremdeinwirkung

Am darauffolgenden Freitag ergab die rechtsmedizinische Untersuchung, dass die Frau an den Folgen stumpfer Gewalt starb. Intensive Ermittlungen führten schließlich zu einem Tatverdächtigen: ein 60-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz. „Die Zielfahndung hat den Mann wenige Stunden nach Beginn der Fahndungsmaßnahmen in einem Hotelzimmer in der Innenstadt festgenommen“, so die Polizei.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige wurde am 07.12.2025 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft München I beantragte unter anderem einen Haftbefehl wegen Mordes, der anschließend erlassen wurde. Der 60-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft, während das Kommissariat 11 weiterhin ermittelt.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Peugeot-Pkw und einem Fahrrad in Aubing-Lochhausen. Eine 34-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem 53-jährigen Radfahrer, der schwer am Kopf verletzt wurde. “Der 53-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm”, sagte ein Polizeisprecher. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Empfehlung zum Tragen von Fahrradhelmen

Die Polizei betont, dass Helme häufig schwere Kopfverletzungen verhindern können, auch wenn sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Der unverletzten Autofahrerin und den beschädigten Fahrzeugen widmen sich nun die polizeilichen Untersuchungen.

Ein Wohnungsraub ereignete sich am 07.12.2025 im Stadtgebiet Lehel, wobei zwei unbekannte Täter eine über 80-jährige Frau ausraubten. Unbemerkt von ihrem Opfer stahlen sie Wertgegenstände und verließen unerkannt die Wohnung. Trotz intensiver Spurenanalyse dauert die Fahndung der Polizei vor Ort an.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am besagten Tag in den Straßen Seeaustraße, Himbselstraße oder Oettingenstraße Beobachtungen gemacht haben. Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich an die ermittelnden Beamten vom Kommissariat 21 zu wenden.

Am 07.12.2025 ereigneten sich in Neubiberg zwei Einbruchsdiebstähle in Reihenhäuser. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Küchenfenster ein und durchsuchten die Gebäude nach Wertsachen. Schmuck und Bargeld wurden gestohlen. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Anwohner, Aufnahmen ihrer Überwachungskameras zu überprüfen.

Ein Küchenbrand in Obergiesing führte am 05.12.2025 zu einem Einsatz der Feuerwehr. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro, aber es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen durch das Kommissariat 13 dauern an.

Am Abend des 05.12.2025 kontrollierte eine Zivilstreife in Taufkirchen ein Fahrzeug und fand gestohlene Kupferkabel. Drei Männer wurden in Zusammenhang mit einem Diebstahl aus einer Baustelle festgenommen, später jedoch entlassen. Das Kommissariat 52 ermittelt weiter.

Eine Geburtstagsfeier in Obergiesing am 06.12.2025 führte zu einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung. Die Feier mit circa 150 Gästen wurde aufgelöst. Eine spätere Sachbeschädigung an einem Pkw und ein Wurf eines Böllers aus einem vorbeifahrenden Auto wurden registriert. Ein 17-Jähriger wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.