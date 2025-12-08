Tatverdächtiger in Waldsassen nach Waffenfund in Haft – Obduktion des Opfers angeordnet

Bei Ermittlungen in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth wurden in der Wohnung eines 67-jährigen Tatverdächtigen mehrere Schusswaffen sichergestellt. Die Maßnahmen wurden von Waffenexperten des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) unterstützt. Zudem wurde eine Obduktion des 64-jährigen Opfers angeordnet, um die Todesursache zu klären. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Haft.

Sicherstellung von Schusswaffen

In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden die Schusswaffen entdeckt und beschlagnahmt. Diese Ermittlungsmaßnahmen wurden von BLKA-Experten und dem Rechtsmedizinischen Institut der Universität Erlangen begleitet. Sie arbeiten eng mit der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. zusammen, um den genauen Ablauf des Verbrechens zu rekonstruieren und die Tatwaffe zweifelsfrei zu identifizieren. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der 67-Jährige die mutmaßliche Tatwaffe legal in Besitz. Bei der Sicherstellung der Waffen steht die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. im engen Austausch mit der Waffenbehörde des Landratsamts Tirschenreuth.

Ermittlungen und Haftbefehl

Am Freitag, den 8. Dezember, wurde der 67-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Verdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.