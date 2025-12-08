Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Tatverdächtiger in Waldsassen nach Waffenfund in Haft – Obduktion des Opfers angeordnet
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tatverdächtiger in Waldsassen nach Waffenfund in Haft – Obduktion des Opfers angeordnet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bei Ermittlungen in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth wurden in der Wohnung eines 67-jährigen Tatverdächtigen mehrere Schusswaffen sichergestellt. Die Maßnahmen wurden von Waffenexperten des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) unterstützt. Zudem wurde eine Obduktion des 64-jährigen Opfers angeordnet, um die Todesursache zu klären. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Haft.

Sicherstellung von Schusswaffen

In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden die Schusswaffen entdeckt und beschlagnahmt. Diese Ermittlungsmaßnahmen wurden von BLKA-Experten und dem Rechtsmedizinischen Institut der Universität Erlangen begleitet. Sie arbeiten eng mit der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. zusammen, um den genauen Ablauf des Verbrechens zu rekonstruieren und die Tatwaffe zweifelsfrei zu identifizieren. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der 67-Jährige die mutmaßliche Tatwaffe legal in Besitz. Bei der Sicherstellung der Waffen steht die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. im engen Austausch mit der Waffenbehörde des Landratsamts Tirschenreuth.

Ermittlungen und Haftbefehl

Am Freitag, den 8. Dezember, wurde der 67-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Verdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel