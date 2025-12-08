Newsletter
Tatverdächtiger nach Bedrohung in Senden festgenommen: Spezialkräfte verhindern Flucht und Haftbefehl erlassen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tatverdächtiger nach Bedrohung in Senden festgenommen: Spezialkräfte verhindern Flucht und Haftbefehl erlassen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Samstagnachmittag erreichte die Polizeistation in Senden eine Meldung über eine unmittelbare Bedrohung im häuslichen Umfeld in der Haydnstraße.

Verfolgung des Tatverdächtigen erfolgreich

Der 43-jährige Tatverdächtige hatte sich bei Ankunft der Polizei bereits mit seinem Fahrzeug entfernt, wurde jedoch schnell im Bereich der Benzstraße in Erbach bei Ulm von einer Streifenbesatzung gestellt. Aufgrund mehrfacher polizeilicher Auffälligkeit wurde er an der Weiterfahrt gehindert.

Einsatz von Spezialeinheiten zur Festnahme

Die Polizei Baden-Württemberg setzte Spezialeinsatzkräfte ein, um den Verdächtigen, der sich im Fahrzeug befand, sicher festzunehmen. Durch gezielte Maßnahmen, inklusive des Einsatzes von Reizgas, wurde das Fahrzeug geöffnet und der Mann widerstandslos festgenommen.

Haftbefehl und Inhaftierung

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Personen. Am 07.12.2025 wurde der Tatverdächtige dem Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ einen Haftbefehl, der umgehend vollstreckt wurde. Der 43-jährige Deutsche befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

