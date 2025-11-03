Newsletter
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tatverdächtiger nach Einbruch in Regensburger Tattoostudio in Passau festgenommen

Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, gelang es der Kriminalpolizei Passau, einen Tatverdächtigen in Regensburg nach einem Einbruch festzunehmen.

Durchsuchung führt zu Festnahme

Die Beamten der Kriminalpolizei Passau vollzogen einen von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragten Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl gegen einen 57-jährigen Deutschen. Der Mann steht im Verdacht, Anfang September in ein Tattoostudio in der Regensburger Innenstadt eingebrochen zu sein.

Beweismaterial in Passau gefunden

Bei der Durchsuchung an seiner Wohnadresse in Passau entdeckten die Ermittler diverse Tätowierutensilien sowie kleine Mengen Methamphetamin und Chrystal. Diese wurden sichergestellt, und der Haftbefehl wurde vollzogen.

Ermittlungen werden fortgesetzt

Die Kriminalpolizei Regensburg führt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Regensburg weiterhin die Ermittlungen zu dem Einbruch.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

