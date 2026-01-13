Tatverdächtiger nach Firmeneinbruch in Nürnberg-Höfen festgenommen, Komplize flüchtig – Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (13.01.2026) hat die Polizei im Nürnberger Stadtteil Höfen einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch festgenommen, während ein weiterer Verdächtiger flüchten konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Polizei umstellt Firmengebäude nach Hinweis

Gegen 04:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass zwei unbekannte Personen gewaltsam in ein Firmengebäude in der Sigmundstraße eingedrungen seien. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West umstellten das Gebäude und entdeckten ein aufgehebeltes Fenster.

Festnahme und Ermittlungen

Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude und nahmen einen 34-jährigen Tatverdächtigen (türkisch/spanisch) vorläufig fest. Ein Komplize konnte unerkannt entkommen. Die sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb erfolglos. Ob ein Schaden durch Diebstahl entstanden ist, wird noch ermittelt.

Haftantrag und Spurensicherung

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftantrag gegen den 34-Jährigen gestellt. Über die Haftfrage entscheidet ein Ermittlungsrichter im Laufe des Tages. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat am Tatort Spuren gesichert, während das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen fortsetzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.