Tatverdächtiger nach Getränkemarkt-Überfall in Waldkraiburg festgenommen: Litauischer Mann (22) in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Tatverdächtiger nach Getränkemarkt-Überfall in Waldkraiburg festgenommen: Litauischer Mann (22) in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 23. Dezember 2025 überfiel ein unbekannter Täter einen Getränkemarkt in Waldkraiburg. Dabei wurde ein Angestellter mit einer scharfen Waffe angeschossen und verletzt. Glücklicherweise war die Verletzung nicht lebensgefährlich. Der Täter floh mit gestohlenem Bargeld in vierstelliger Höhe. Eine umfangreiche Fahndung, einschließlich mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers, verlief zunächst erfolglos.

Erfolg der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen. Intensive Ermittlungen führten schließlich zu einem 22-jährigen litauischen Tatverdächtigen, wohnhaft im Landkreis Mühldorf am Inn. Die Staatsanwaltschaft Traunstein erwirkte gegen ihn einen Haftbefehl, der nun vollstreckt wurde. Aufgrund operativer Maßnahmen konnte der Verdächtige am 16. Januar 2026 in Ampfing verhaftet werden. Die Verhaftung auf offener Straße gelang mit Einsatz von Beamten der Kripo Mühldorf am Inn, der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPI/Z) des Polizeipräsidiums, der Kriminalpolizei Rosenheim, der Zentralen Einsatzdienste Traunreut und Spezialeinsatzkräften (SEK).

Schusswaffe in Hotelzimmer sichergestellt

Bei der Durchsuchung eines Hotelzimmers, in dem der Verdächtige übernachtet hatte, fand die Polizei eine scharfe Schusswaffe. Ob diese Waffe beim Überfall benutzt wurde, untersuchen die Ermittler derzeit. Der 22-jährige Verdächtige wurde am 17. Januar dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zur endgültigen Klärung des Vorfalls gehen weiter.

