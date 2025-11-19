Tatverdächtiger nach sexuellen Übergriffen auf Kinder in Traunstein festgenommen

TRAUNSTEIN. Am Mittwoch, den 12. November 2025, wurde ein Mädchen in Traunstein von einem Unbekannten angesprochen und zu Berührungen mit sexuellem Hintergrund aufgefordert. Bereits im Vorfeld sollen mehrere Kinder im Stadtgebiet von einem Unbekannten angesprochen worden sein, was die Staatsanwaltschaft und Polizei dazu veranlasste, umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen einzuleiten.

Intensive Ermittlungen führen zu Festnahme

Ein dringend Tatverdächtiger sitzt nun in Haft. Am besagten Datum soll ein 8-jähriges Mädchen im Bereich der Kreuzstraße von einem zivil gekleideten Mann angesprochen worden sein, der sich als Polizist ausgab. Kurz zuvor am selben Tag, sowie Wochen zuvor, soll der Unbekannte weitere Kinder sexuell motiviert angesprochen haben. Diese Vorfälle führten zu umfangreichen polizeilichen Maßnahmen und einer engen Zusammenarbeit mit regionalen Schulen und Eltern.

Vorgehen der Polizei zeigt Erfolg

Am 22. Oktober wurden ebenfalls zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren angesprochen. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm unmittelbar die Sachbearbeitung. Dank intensiver Ermittlungsarbeit wurde ein 38-jähriger Deutscher als dringend tatverdächtig identifiziert und am Dienstag, den 18. November 2025, festgenommen. Die Ermittlungen gegen den Mann, insbesondere zu den weiteren Fällen, dauern an.

Haftbefehl erlassen

Die Staatsanwaltschaft Traunstein erwirkte einen Haftbefehl, der am 18. November 2025 vollstreckt wurde. Am folgenden Mittwoch wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Traunstein vorgeführt, die den Haftbefehl aufrechterhielt. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 bei der Kriminalpolizei Traunstein oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.