Tatverdächtiger nach Tankstellenüberfall in Veitsbronn in Nürnberg gefasst

FÜRTH / ZIRNDORF. Nach einem erneuten Überfall auf eine Tankstelle in Veitsbronn (Landkreis Fürth) konnte die Polizei im Rahmen einer groß angelegten Fahndung einen Tatverdächtigen im Stadtgebiet Nürnberg festnehmen. Nun wird ein möglicher Zusammenhang zu einem Überfall am Samstagmittag (03.01.2026) in Fürth untersucht.

Überfall auf Tankstelle in Veitsbronn

Ein zunächst unbekannter Täter betrat kurz vor 11:00 Uhr die Tankstelle in der Fürther Straße am Ortsrand von Veitsbronn. Unter Gewaltandrohung forderte er die Herausgabe von Bargeld und entkam kurz darauf mit der Beute in einem weißen Kleinwagen. Die Mitarbeiter alarmierten umgehend die Polizei, woraufhin die Polizeiinspektion Zirndorf umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete, die von der Polizeieinsatzzentrale koordiniert wurden. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Festnahme im Stadtgebiet Nürnberg

Im Stadtgebiet von Nürnberg entdeckte gegen 12:00 Uhr eine Streife der Verkehrspolizei das gesuchte Fahrzeug. Die Beamten stoppten den Wagen und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Bei dem Festgenommenen handelt es sich höchstwahrscheinlich um den gesuchten Tatverdächtigen. Bei dem 28-jährigen Mann albanischer Herkunft entdeckten die Beamten belastendes Beweismaterial, das sichergestellt wurde.

Ermittlungen und mögliche Verbindungen

Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst übernommen und das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei wird den Fall weiter bearbeiten. Dabei wird auch geprüft, ob es eine Verbindung zu dem gestrigen Überfall auf die Tankstelle in Fürth Ronhof gibt.

