Tatverdächtiger nach tödlicher Fahrerflucht bei Beratzhausen identifiziert – Polizei sucht 41-jährigen Syrer

Am Montag, dem 12. Januar, ereignete sich auf der Kreisstraße R 11 bei Beratzhausen ein tragischer Unfall mit Fahrerflucht, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde. Durch die intensiven Ermittlungen der eingerichteten Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nittendorf konnte sowohl das Fahrzeug als auch ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Unfallopfer und vorläufige Ermittlungsergebnisse

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau zwischen 5 Uhr und 6 Uhr auf der Fahrbahn unterwegs, als sie im Bereich der Bahnbrücke bei Friesenmühle von einem Pkw erfasst wurde. Noch vor Ort erlag sie ihren Verletzungen. Die Identität des Opfers ist noch nicht abschließend geklärt, jedoch deuten persönliche Gegenstände darauf hin, dass es sich um eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Altötting handeln könnte. Eine am 15. Januar durchgeführte Obduktion bestätigte tödliche Verletzungen durch den Aufprall eines Fahrzeugs.

Entscheidende Hinweise und Ermittlungserfolg

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte am 14. Januar ein beschädigter Kia in Parsberg sichergestellt werden. Die Schäden am rechten Außenspiegel des Fahrzeugs könnten mit den am Unfallort gefundenen Teilen übereinstimmen. Der Pkw wird derzeit von Experten des Bayerischen Landeskriminalamts und anderen Fachstellen untersucht. Der 41-jährige Halter des Fahrzeugs, ein syrischer Staatsangehöriger aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, gab über ein Kontaktformular bei der Polizei zu, zur fraglichen Zeit gefahren zu sein. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Verdächtige hat seine Wohnanschrift verlassen und sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.

Weitere Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Polizei untersucht weiterhin die genauen Umstände des Unfalls. Es gibt Anhaltspunkte, dass sich die Verstorbene möglicherweise absichtlich auf die Fahrbahn begab. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des beschuldigten Mannes. Der Tatverdächtige wird aufgefordert, sich freiwillig bei der Polizei zu melden. Informationen nimmt die Polizeiinspektion Nittendorf unter 09404/95140 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Jeder Hinweis ist von Bedeutung.