Tatverdächtiger nach versuchtem Kioskeinbruch in Nürnberg festgenommen

NÜRNBERG – In der Nacht zum Mittwoch (26.11.2025) wurde ein versuchter Einbruch in einem Kiosk im Nürnberger Stadtteil Sankt Leonhard gemeldet. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei den Verdächtigen kurze Zeit später festnehmen.

Zeugin meldet Einbruchsversuch in Sankt Leonhard

Gegen 01:40 Uhr beobachtete eine Passantin, wie ein Mann gewaltsam versuchte, die Eingangstür eines Kiosks in der Schweinauer Straße zu öffnen. Nach der Tat flüchtete er in Richtung U-Bahnhaltestelle, doch die Zeugin alarmierte schnell die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West waren rasch zur Stelle und nahmen den 22-jährigen deutschen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung fest.

Fahndungserfolg: Zigaretten und Bargeld entdeckt

Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täters fand die Polizei eine größere Menge Zigaretten sowie Bargeld. Ersten Untersuchungen zufolge stammen diese aus einem weiteren Einbruch in einen Kiosk in der Rothenburger Straße.

Ermittlungen durch Kriminalpolizei

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unterzog sich der Verdächtige einer Blutentnahme. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken leitete die ersten polizeilichen Maßnahmen ein, darunter die Spurensicherung. Die genaue Schadenshöhe des Diebstahls wird noch ermittelt. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc