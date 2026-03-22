Tausende demonstrieren in Berlin gegen digitale Gewalt
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Tausende demonstrieren in Berlin gegen digitale Gewalt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In Berlin haben sich am Sonntag Tausende Personen am Brandenburger Tor an einer Demonstration gegen sexualisierte digitale Gewalt beteiligt. Sie hielten Schilder mit Sprüchen wie „Mein Körper gehört mir – auch digital“, „nur Ja heißt Ja“ oder „AI won`t make our bodies yours“ hoch.

Demo gegen sexualisierte digitale Gewalt am 22.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

Die Kundgebung war von dem neu gegründeten Bündnis mit dem Namen „Feminist Fight Club“ mit dem Motto „Gegen sexualisierte digitale Gewalt – Solidarität mit allen Opfern“ angemeldet worden. Ziel sei es, „auf strukturelle Missstände und Gesetzeslücken im Kontext von digitaler und analoger sexualisierter Gewalt in Deutschland aufmerksam zu machen“. Im Vorfeld hatten die Veranstalter mit etwa 500 Teilnehmern gerechnet, am Ende waren es mit rund 2.500 aber deutlich mehr.

Auch die Moderatorin Collien Fernandes, deren eigener privater Fall die Aufmerksamkeit für das Thema zuletzt massiv verstärkt hatte, hatte für die Demo geworben, auch wenn sie selbst offenbar nicht persönlich teilnahm. „Sexuelle Gewalt, physische und psychische Gewalt sind weiter verbreitet, als man ahnen mag“, schrieb sie bei Instagram. „Sie finden statt, in der Mitte unserer Gesellschaft.“ Die meisten Täter kämen dabei davon, „gut versteckt hinter der oft zitierten Mauer des Schweigens“, so Fernandes. „Lasst uns daher auf die Straßen gehen und lautstark diese Mauern einreißen“, fügte sie hinzu.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Zwischen Augsburg-Ost und Friedberg: Unfall auf der A8 sorgt für Verkehrsbehinderungen Richtung München

0
Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn A8 in...
Landkreis Augsburg

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Vermischtes

Iran droht weltweit mit Angriffen auf Freizeit- und Touristenziele

0
Die iranische Führung hat mit Angriffen auf zivile Ziele...