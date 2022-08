Mehrere tausend Menschen haben nach Angaben der Bundesregierung am Samstag am „Tag der offenen Tür“ im Bundeskanzleramt und den Ministerien teilgenommen. In einer Erklärung vom Abend war von einem „sehr erfolgreichen“ Start nach zwei Jahren „Coronapause“ die Rede.

Am Sonntag wird es noch einmal die Gelegenheit geben, einen Blick in die Gebäude der Bundesregierung zu werfen. Als besonderer Publikumsmagnet gilt dabei am Sonntagnachmittag der Rundgang von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), auch ein Gespräch des Kanzlers auf der Bühne im Kanzlerpark ist vorgesehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich in seinem Ministerium ebenfalls mit dem interessierten Publikum unterhalten. Dabei gibt es erhebliche Sicherheitsvorkehrungen.

Zumindest für das Bundeskanzleramt entsprechen die Sicherheitskontrollen denen auf Flughäfen.

Foto: Bundeskanzleramt, über dts Nachrichtenagentur