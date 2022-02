Tausende Teilnehmer kommen zu Demo gegen Corona-Maßnahmen nach Augsburg

Am Samstag fanden im gesamten Bundesgebiet wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht statt. Eine der größten Veranstaltungen dieser Art fand in Augsburg statt.

Am Samstag wurde in Augsburg wieder einmal gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. Mehr Menschen waren zu einer vergleichbaren Veranstaltung wohl bisher nicht gekommen. Die Polizei geht von einer Teilnehmerzahl von bis zu 5500 Personen aus. Weil in zahlreichen anderen Städten schärfere Auflagen ähnliche Veranstaltungen deutlich erschweren, waren auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche der Teilnehmer aus anderen Städten (z.B. München) und Kreisen in die Schwabenmetropole gekommen.

Der Protestzug bewegte sich am frühen Abend friedlich durch die Innenstadt.