Newsletter
Freitag, November 28, 2025
13.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Taxi-Verband sieht Bahn-Probleme als Bedrohung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts zunehmender Zugverspätungen und -ausfälle müssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer häufiger einspringen.

Taxi-Verband Sieht Bahn-Probleme Als Bedrohung
Taxi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Zahl der Fahrten für gestrandete Fahrgäste steigt – und wir erwarten, dass dieser Trend weiter zunimmt” sagte Michael Oppermann, Geschäftsführer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen, der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ).

Besonders häufig kommt es laut Oppermann in Köln und Hannover zu solchen Einsätzen. “Nicht, weil dort besonders viel schiefgeht, sondern weil es große Umsteigebahnhöfe sind”, so Oppermann.

Die Taxigutscheine, die die Bahn bei Zugausfällen ausstelle, seien individuell zwar ein gutes Geschäft, für das Taxigewerbe im Ganzen aber bedrohlich: “Für einzelne Fahrer kann so eine lange Fahrt wie ein kleines Weihnachtsgeld wirken. Aber das Taxigewerbe als Ganzes profitiert nicht von Zugunregelmäßigkeiten”, so Oppermann. Eine unzuverlässige Bahn schädige das Geschäft seiner Kollegen. “Langfristig ist der größte Wettbewerber des Taxis das privat gefahrene Auto. Wenn Menschen sagen: `Ich weiß nicht, ob der Zug kommt, ich nehme lieber das Auto`, dann verlieren wir die gesamte Mobilitätskette.”

Der Verband hat einen bundesweiten Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn. Die Taxifahrten werden per digitalem Gutschein direkt mit der Bahn abgerechnet.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

0
Augsburg schützt den Christkindlesmarkt erstmals mit mobilen Pollern in der Maximilianstraße. Die 450 Kilogramm schweren Sperren müssen für jede Straßenbahn weggehievt werden – 64 Mal pro Stunde. Sechs Sicherheitsmitarbeiter sind im Dauereinsatz.
Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Augsburg Stadt

Nach Tod von dreifacher Mutter: Mordanklage in Augsburg

0
Viermal in den Kopf geschossen: Der 29-jährige Angeklagte soll...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
Polizei & Co

Jogger bei Friedberg von vier Männern nach sexuellem Vorfall angegriffen – Polizei sucht Zeugen

0
Augsburg - Am vergangenen Mittwochabend (19.11.2025) wurde ein Jogger...

Neueste Artikel