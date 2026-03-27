Taxifahrer in Augsburg verhindert Trickbetrug an 90-jährigem Fahrgast
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Taxifahrer in Augsburg verhindert Trickbetrug an 90-jährigem Fahrgast

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, den 26. März 2026, verhinderte ein aufmerksamer Taxifahrer in Augsburg einen Trickbetrug. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als der 55-jährige Taxifahrer die Polizei über einen verdächtigen Fahrgast informierte.

Taxifahrer erkennt betrugsmasche

Der 90-jährige Fahrgast, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, hatte zuvor einen Anruf von Trickbetrügern erhalten. Um Geld von zu Hause zu holen und an einen Übergabeort zu bringen, rief er sich ein Taxi. Der erfahrene Taxifahrer bemerkte die verdächtige Situation und handelte umgehend, indem er die Polizei verständigte.

Polizei verhindert Geldübergabe

Dank der schnellen Reaktion des Taxifahrers, der die türkische Staatsangehörigkeit hat, konnte die Polizei eine geplante Geldübergabe verhindern. Sie klärte den Senior über die Betrugsmasche auf. Nun ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Betrugsdelikts.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Großeinsatz an Bahnunterführung in Augsburg: Rauchentwicklung an Güterzug vermutet

0
In der Schertlinstraße in Augsburg läuft derzeit ein größerer...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Königsplatz: Jugendliche in Streit und Körperverletzung verwickelt

0
Am Donnerstagabend, 26. März 2026, fand auf dem Augsburger...
Augsburg Stadt

Augsburg: Hybridfahrzeug brennt an Ladesäule – Großeinsatz am Königsplatz

0
Am Mittwochabend ist es im Innenhof der Lechwerke AG...
Augsburg Stadt

Augsburg ebenfalls betroffen: Temporäres Waffenverbot an sechs bayerischen Hauptbahnhöfen

0
Die Bundespolizei hat für das kommende Wochenende erneut ein...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Razzia an Schulen: Polizei durchsucht Jugendliche wegen Gewaltvideos und Waffenverdacht in Mindelheim, Krumbach und Babenhausen

0
Mindelheim/Krumbach/Babenhausen – Am 26. März 2026 führte die Polizeiinspektion...