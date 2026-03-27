Taxifahrer in Augsburg verhindert Trickbetrug an 90-jährigem Fahrgast

Augsburg – Am Donnerstag, den 26. März 2026, verhinderte ein aufmerksamer Taxifahrer in Augsburg einen Trickbetrug. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als der 55-jährige Taxifahrer die Polizei über einen verdächtigen Fahrgast informierte.

Taxifahrer erkennt betrugsmasche

Der 90-jährige Fahrgast, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, hatte zuvor einen Anruf von Trickbetrügern erhalten. Um Geld von zu Hause zu holen und an einen Übergabeort zu bringen, rief er sich ein Taxi. Der erfahrene Taxifahrer bemerkte die verdächtige Situation und handelte umgehend, indem er die Polizei verständigte.

Polizei verhindert Geldübergabe

Dank der schnellen Reaktion des Taxifahrers, der die türkische Staatsangehörigkeit hat, konnte die Polizei eine geplante Geldübergabe verhindern. Sie klärte den Senior über die Betrugsmasche auf. Nun ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Betrugsdelikts.