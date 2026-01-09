Newsletter
Taylor Swift behält Chart-Doppelspitze – Netflix-Serie prägt Charts

DTS Nachrichtenagentur
Taylor Swift steht mit “The Life Of A Showgirl” weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts sowie mit “The Fate Of Ophelia” an der Spitze der Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Guthaben-Karten für Streaming-Dienste (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In den Album-Charts landet Daniela Alfinito mit “Wer liebt gewinnt” an zweiter Stelle. Der wiedererstarkte David Gilmour (“Luck And Strange”, drei) komplettiert die Führungsriege.

Der Streaminganbieter Netflix prägt unterdessen die Single-Charts. “Golden” von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami aus dem Netflix-Film “KPop Demon Hunters” bleibt auf Platz zwei. Darüber hinaus sind gleich sieben mit der Netflix-Serie “Stranger Things” assoziierte Songs in der aktuellen Hitliste vertreten. Darsteller Joe Keery alias Djo etwa stürmt mit seinem Lied “End Of Beginning” von Rang 14 auf drei. Die in früheren Staffeln vorkommenden Evergreens “Every Breath You Take” (The Police, 15), “Running Up That Hill” (Kate Bush, 24), “Africa” (Toto, 51) und “Should I Stay Or Should I Go” (The Clash, 93) sind ebenso dabei wie die in der fünften und zugleich letzten Staffel eingesetzten “Purple Rain” (Prince und The Revolution, 61) und “Upside Down” (Diana Ross, 70).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

