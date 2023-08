Tech-Aktien retten US-Börsen ins Plus

Die US-Börsen haben am Montag nach einem Kampf um die Nulllinie am Ende leicht im Plus geschlossen – vor allem dank Tech-Aktien, die in Summe ihren stärksten Tag seit rund zwei Wochen hatten. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 35.308 Punkten berechnet, das war nur 0,1 Prozent stärker als bei Freitagsschluss. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 4.490 Punkten immerhin 0,6 Prozent stärker, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 aber am Ende bei 15.206 Punkten satte 1,2 Prozent höher.

Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Für Schlagzeilen sorgte dabei unter anderem mal wieder das Thema „Künstliche Intelligenz“ (KI), bei dem unter anderem Nvidia gut vorangekommen sein soll. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0906 US-Dollar (-0,38 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9169 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 86,29 US-Dollar, das waren 52 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.