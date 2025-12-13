Newsletter
Samstag, Dezember 13, 2025
4.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Techniker Krankenkasse: Deutsche melden sich seltener krank

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Zahl der Krankschreibungen in Deutschland ist leicht rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau. Das zeigen Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) für ihre erwerbstätig Versicherten, über die die “Welt am Sonntag” berichtet. So war jede TK-versicherte Erwerbsperson in diesem Jahr bis einschließlich Oktober im Schnitt 15,36 Tage krankgeschrieben. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 15,86 Tagen.

Techniker Krankenkasse: Deutsche Melden Sich Seltener KrankArztpraxis für Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Für die meisten Fehlzeiten sind, wie bereits in den Vorjahren, Erkältungskrankheiten, Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Diagnosen verantwortlich. Geändert hat sich allerdings die Häufigkeit dieser Erkrankungen. So sind laut TK die Ausfallzeiten aufgrund von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems leicht zurückgegangen. Diese Erkrankung verursachte von Januar bis Oktober des vergangenen Jahres noch 2,26 Fehltage. Im Vergleichszeitraum 2025 lag der Wert bei 2,17 Fehltagen.

Leicht rückläufig sind der zweitgrößten Krankenkasse Deutschlands zufolge auch Erkältungskrankheiten. “Bei den Erkältungskrankheiten betrug die durchschnittliche Fehlzeit je TK-versicherter Erwerbsperson in den ersten zehn Monaten 2025 im Schnitt 3,48 Tage. Im Jahr 2024 war dieser Wert mit 3,79 noch etwas höher”, heißt es von der TK.

Einen “erneuten leichten” Anstieg gibt es laut Erhebung der Krankenkasse hingegen bei den psychischen Befunden, wozu zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen zählen. Während es von Januar bis Oktober des Vorjahres 3,11 Fehltage in diesem Bereich gab, stieg der Wert im Vergleichszeitraum des Jahres 2025 auf 3,14 Fehltage.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

0
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei...
Polizei & Co

Blockhaus auf Reisen: Illegaler Schwertransport legt Balderschwang zeitweise lahm

0
BALDERSCHWANG. Am Nachmittag des 11. Dezember 2025 staunte eine...
Polizei & Co

Brennender Pkw auf der B2 – Vollsperrung zwischen Nordendorf und Mertingen

0
Am frühen Abend kam es auf der Bundesstraße 2...
Polizei & Co

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...

Neueste Artikel