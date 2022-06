Am gestrigen Dienstag, 14.06.2022 gegen 11:45 Uhr fing ein in der Hans-



Seemüller-Straße in Friedberg geparkter Pkw Renault nach einer Rauchentwicklung



im Bereich der Motorhaube an zu brennen.

Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug. Der Vollbrand des Pkw wurde durch die alarmierte Feuerwehr Friedberg gelöscht. Das Feuer beschädigte ein weiteres Fahrzeug, das in der Nähe abgestellt war. Verletzt wurde niemand.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.