Technischer Defekt löst Sauna-Brand in Neu-Ulm aus – 10.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Neu-Ulm. Am Samstag, den 17. Januar 2026, gegen 13:30 Uhr, entdeckte die Bewohnerin eines Reihenmittelhauses am Susan-Sontag-Ring in Neu-Ulm einen Brand in ihrer Sauna. Sie kontaktierte sofort die Integrierte Leitstelle (ILS) Donau-Iller.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Die durch die ILS alarmierten Feuerwehren aus Neu-Ulm und Ludwigsfeld trafen schnell mit rund 40 Einsatzkräften am Einsatzort ein. Ihnen gelang es, das Feuer im Keller zu löschen, bevor es auf andere Teile des Gebäudes übergreifen konnte.

Erste Ermittlungen vor Ort

Eine Streifenbesatzung der PI Neu-Ulm übernahm erste Ermittlungen. Nach Aussagen der Bewohnerin war der Elektroofen der Sauna eingeschaltet. Kurz darauf bemerkte sie, dass die elektronische Steuereinheit außen an der Sauna Feuer fing.

Technischer Defekt als vermutete Ursache

Der Schaden durch den Brand und Rußablagerungen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt an einem elektronischen Bauteil den Brand verursachte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen übernommen.