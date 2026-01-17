Newsletter
type here...
Technischer Defekt löst Sauna-Brand in Neu-Ulm aus – 10.000 Euro Schaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Technischer Defekt löst Sauna-Brand in Neu-Ulm aus – 10.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Neu-Ulm. Am Samstag, den 17. Januar 2026, gegen 13:30 Uhr, entdeckte die Bewohnerin eines Reihenmittelhauses am Susan-Sontag-Ring in Neu-Ulm einen Brand in ihrer Sauna. Sie kontaktierte sofort die Integrierte Leitstelle (ILS) Donau-Iller.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Die durch die ILS alarmierten Feuerwehren aus Neu-Ulm und Ludwigsfeld trafen schnell mit rund 40 Einsatzkräften am Einsatzort ein. Ihnen gelang es, das Feuer im Keller zu löschen, bevor es auf andere Teile des Gebäudes übergreifen konnte.

Erste Ermittlungen vor Ort

Eine Streifenbesatzung der PI Neu-Ulm übernahm erste Ermittlungen. Nach Aussagen der Bewohnerin war der Elektroofen der Sauna eingeschaltet. Kurz darauf bemerkte sie, dass die elektronische Steuereinheit außen an der Sauna Feuer fing.

Technischer Defekt als vermutete Ursache

Der Schaden durch den Brand und Rußablagerungen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt an einem elektronischen Bauteil den Brand verursachte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen übernommen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 16.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
FC Augsburg

Geniestreich reicht nicht zum Heimsieg – FC Augsburg kassiert gegen Union den Ausgleich in der Nachspielzeit

0
Vier Heimspiele in Serie ohne Niederlage: Nach der Pleite in Gladbach kassierte der FC Augsburg in der Nachspielzeit gegen Union Berlin den 1:1-Ausgleich und konnte damit immerhin einen Punkt im Abstiegskampf holen. Ein Geniestreich von Claude-Maurice hatte den FCA in der ersten Hälfte in Führung gebracht.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel