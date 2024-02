Das Zentrum Leichte Sprache Schwaben, das ein Angebot der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) ist, arbeitet eng mit dem FC Augsburg zusammen. Die Expertinnen und Experten des Zentrums haben die Webseite des Fußball-Bundesligisten in Leichte Sprache übersetzt und schulen darüber hinaus Mitarbeitende des FC Augsburg im Umgang mit Leichter Sprache.

„Durch die Übersetzung sollen die Inhalte des Webauftritts für alle Menschen zugänglich und verständlich sein. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Barrierefreiheit“, erklärt Claudia Fornell, Übersetzerin beim Zentrum Leichte Sprache Schwaben, die das Projekt leitet.

Zugang zu Informationen und Teilhabe für alle Menschen

Leichte Sprache stellt die verständlichste Form der Deutschen Sprache dar. Aussagen werden mit einfachen Worten in kurzen Hauptsätzen erklärt und durch Bilder unterstützt. „Besonders Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit schlechten Deutschkenntnissen oder Krankheitsbildern wie Legasthenie und Autismus profitieren von einfach gehaltenen Inhalten“, erläutert Claudia Fornell. Aber auch Rehabilitanden, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, oder demenzkranken und älteren Menschen hilft Leichte Sprache beim Verstehen der Inhalte und ermöglicht so eine bessere Teilhabe. „Es freut uns sehr, dass der FC Augsburg uns als ausgewiesene Spezialisten sieht und unsere Expertise nutzt, um allen seinen Fans den Zugang zu den für sie wichtigen Informationen zu bieten. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden ist wirklich super und gewinnbringend für beide Seiten“, sagt Florian Benz, Leitung Zentrum Leichte Sprache Schwaben.

Übersetzte Seiten gehen im Laufe der Saison online

Auch der FC Augsburg freut sich über die vertrauensvolle Kooperation. „In unserem Leitbild haben wir uns bewusst auch den Werten Respekt und Vielfalt verschrieben. Wir arbeiten stetig an einem barrierefreien Stadion- und Fußballerlebnis, das allen offensteht, und möchten das in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln. Die Übersetzung von zentralen Inhalten rund um den FCA in Leichte Sprache kommt einer Vielzahl von Menschen in der FCA-Familie zugute und ermöglicht so eine noch bessere Teilhabe. Ein Dankeschön an die KJF Augsburg, die mit dem Zentrum für Leichte Sprache maßgeblich unterstützt hat. Nach der spezifischen Schulung einiger Mitarbeitenden werden die übersetzten Seiten nach und nach im Laufe der Saison online gehen“, sagt Pierre Lemmermeyer, Mitglied der Geschäftsleitung beim FC Augsburg.