Teilnahme von Fregatte „Baden-Württemberg“ an Rüstungsmesse abgesagt

Die Teilnahme der neuen Fregatte „Baden-Württemberg“ (F222) an der Rüstungsmesse DSEI in London kommende Woche musste abgesagt werden. Hintergrund seien technische Probleme, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ (Donnerstagausgabe). Konkrete Angaben konnte ein Marinesprecher am Mittwoch noch nicht machen, bestätigte aber, dass der London-Termin nicht stattfinden werde.

Deutsches Kriegsschiff (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Laut SZ soll es auf See einen Fehler im Kraftstoffsystem gegeben haben. Die „Baden-Württemberg“ gilt als modernstes Kriegsschiff der Bundeswehr. Wegen wiederholter technischer Probleme war das Schiff, das 2019 bereits mit fünf Jahren Verspätung in den Dienst gestellt wurde, aber noch nicht in einem größeren Einsatz.

Im Oktober soll sich das ändern, dann will die Marine die „Baden-Württemberg“ vor der Küste Libanons einsetzen.