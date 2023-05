Telefonat mit Selenskyj: Scholz verurteilt russische Luftangriffe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstag in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selensky die erneuten Luftangriffe Russlands auf zivile ukrainische Zieleverurteilt. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit. Scholz habe die „unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine im Angesicht der Aggression der Russischen Föderation“ bekräftigt, so Hebestreit.

Wolodymyr Selenskyj am 14.05.2023 im Kanzleramt, über dts Nachrichtenagentur

Selensky habe in dem Telefonat über die Auswirkungen der jüngsten russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte und kritische Infrastruktur informiert und für die militärische Unterstützung, insbesondere zur Stärkung der ukrainischen Flugabwehr gedankt. Scholz soll sein Versprechen erneuert haben, dass Deutschland die Unterstützung für die Ukraine, auch im militärischen Bereich fortführen werde. Man habe vereinbart, den Austausch „auch mit Blick auf die globale Unterstützung für eine Friedenslösung fortzuführen“, hieß es.