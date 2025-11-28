Newsletter
Freitag, November 28, 2025
12.8 C
London
type here...
Subscribe
Telefonbetrüger ergaunern über 10.000 Euro von Seniorin in Hollfeld – Kripo sucht Zeugen für Geldabholer
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Telefonbetrüger ergaunern über 10.000 Euro von Seniorin in Hollfeld – Kripo sucht Zeugen für Geldabholer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag haben Telefonbetrüger eine Seniorin aus Hollfeld im Landkreis Bayreuth um mehr als 10.000 Euro Bargeld gebracht. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nach einem unbekannten Geldabholer, der in den Betrug verwickelt ist.

Telefonbetrug in Hollfeld: Seniorin um 10.000 Euro betrogen

Bereits am Donnerstagmorgen geriet die Seniorin ins Visier von Telefonbetrügern. Diese gaben sich am Telefon als vermeintliche Mitarbeiter einer Universitätsklinik in Deutschland aus und überbrachten der Seniorin eine schockierende Nachricht, die seit einiger Zeit als Masche für Telefonbetrug bekannt ist: Sie behaupteten, der Sohn der Frau sei ins Krankenhaus eingeliefert worden und benötige dringend eine Behandlung wegen einer Krebsdiagnose. Die Kosten dafür würden über 100.000 Euro betragen. Entsprechend den Anweisungen legte die Seniorin Bargeld in eine kleine, braune Ledertasche.

Geldübergabe an unbekannten Mann in Hollfeld

Gegen 13.30 Uhr stand ein Mann vor der Haustür der Frau in der Stephanusstraße und nahm die Ledertasche entgegen. Die Seniorin übergab dem Unbekannten einen fünfstelligen Eurobetrag in bar. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

  • zirka 18 bis 20 Jahre alt
  • schlank
  • sprach akzentfrei Deutsch
  • braunes Haar
  • helle Hose
  • hellblaues Hemd mit hellgrauem Strickpullover darüber
  • keine Jacke, keine Mütze, keine Brille

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer zwischen 13 Uhr und 14 Uhr in der Stephanusstraße in Hollfeld oder Umgebung den beschriebenen Mann beobachtet hat oder anderweitig sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Weitere Informationen zum Schutz vor solchen Betrugsmaschen und wie Sie Ihre Angehörigen schützen können, finden Sie auch unter der Präventionskampagne „NichtMitMeinerOma #NMMO“ der oberfränkischen Polizei: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/088210/index.html

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

0
Augsburg schützt den Christkindlesmarkt erstmals mit mobilen Pollern in der Maximilianstraße. Die 450 Kilogramm schweren Sperren müssen für jede Straßenbahn weggehievt werden – 64 Mal pro Stunde. Sechs Sicherheitsmitarbeiter sind im Dauereinsatz.
Vermischtes

Hotel-Deals am Black Friday – Barceló lockt mit Rabatten bis zu 55 %

0
Einst nur ein Aktionstag für vergünstigte Elektrogeräte hat sich...
Augsburg Stadt

Nach Tod von dreifacher Mutter: Mordanklage in Augsburg

0
Viermal in den Kopf geschossen: Der 29-jährige Angeklagte soll...
Aichach Friedberg

Friedberg | Jogger beobachtet sexuelle Handlungen – Männer greifen ihn an und flüchten

0
Friedberg – Nach einem Vorfall am vergangenen Mittwoch (19.11.2025)...
Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...

Neueste Artikel