Telefonbetrüger ergaunern über 10.000 Euro von Seniorin in Hollfeld – Kripo sucht Zeugen für Geldabholer

Am Donnerstag haben Telefonbetrüger eine Seniorin aus Hollfeld im Landkreis Bayreuth um mehr als 10.000 Euro Bargeld gebracht. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nach einem unbekannten Geldabholer, der in den Betrug verwickelt ist.

Telefonbetrug in Hollfeld: Seniorin um 10.000 Euro betrogen

Bereits am Donnerstagmorgen geriet die Seniorin ins Visier von Telefonbetrügern. Diese gaben sich am Telefon als vermeintliche Mitarbeiter einer Universitätsklinik in Deutschland aus und überbrachten der Seniorin eine schockierende Nachricht, die seit einiger Zeit als Masche für Telefonbetrug bekannt ist: Sie behaupteten, der Sohn der Frau sei ins Krankenhaus eingeliefert worden und benötige dringend eine Behandlung wegen einer Krebsdiagnose. Die Kosten dafür würden über 100.000 Euro betragen. Entsprechend den Anweisungen legte die Seniorin Bargeld in eine kleine, braune Ledertasche.

Geldübergabe an unbekannten Mann in Hollfeld

Gegen 13.30 Uhr stand ein Mann vor der Haustür der Frau in der Stephanusstraße und nahm die Ledertasche entgegen. Die Seniorin übergab dem Unbekannten einen fünfstelligen Eurobetrag in bar. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

zirka 18 bis 20 Jahre alt

schlank

sprach akzentfrei Deutsch

braunes Haar

helle Hose

hellblaues Hemd mit hellgrauem Strickpullover darüber

keine Jacke, keine Mütze, keine Brille

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer zwischen 13 Uhr und 14 Uhr in der Stephanusstraße in Hollfeld oder Umgebung den beschriebenen Mann beobachtet hat oder anderweitig sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Weitere Informationen zum Schutz vor solchen Betrugsmaschen und wie Sie Ihre Angehörigen schützen können, finden Sie auch unter der Präventionskampagne „NichtMitMeinerOma #NMMO“ der oberfränkischen Polizei: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/088210/index.html